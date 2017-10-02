Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, imla kılavuzunun artık miadını doldurduğunu vurgulayarak, "İmla kılavuzunu kaldıracağız. İmla kılavuzunun önündeki bilgileri sözlüğe koyacağız." dedi.

Kaçalin, yaptığı açıklamada, daha önce 1998 ve 2012'de güncellenen ilkokul sözlüğünü bu sene de yeniden gözden geçirerek, güncellediklerini belirtti.

TDK Başkanı Kaçalin, "İlkokullar için sözlüğümüzü ve imla kılavuzumuzu yeniden gözden geçirdik. Baskıya verdik. Bugün, yarın bize matbaadan gelir. Sözlüğümüzde 12 bin kelime, günlük hayatta kullanılan bilgiler var." dedi.

Sözlükleri, artık kullanılmayan veya çocukların günlük hayatına giren yeni kavramları dikkate alarak düzenlediklerini belirten Kaçalin, "Mesela, 'yıldırım telgraf' yok artık. Dolayısıyla okul sözlüğünde olması gerekmez. 'Pullu posta' yok artık. Böyle tarıyoruz sözlüklerimizi. 'Bunun, bu yaştaki çocuğun hayatında yeri yok, bunu çıkaralım.' ya da 'Bu kelime hayatına girdi.' diyerek bakıyoruz. Mesela 'flash bellek', 'taşınır hafıza' bir sürü yeni kavram var, 'O halde bunu koyalım.' diyoruz." şeklinde konuştu.

"Bir tek sözlüğümüz olsun diye düşünüyoruz"

TDK Başkanı Kaçalin, imla kılavuzu ile ilgili önümüzdeki süreçte yapmayı düşündükleri uygulamaya yönelik, "İmla kılavuzunu kaldıracağız. İmla kılavuzunun önündeki bilgileri sözlüğe koyacağız." açıklamasında bulundu.

Kaçalin, bu çalışma kapsamında, imla kılavuzunun ilk sayfalarında anlatılan kuralların sözlüğün girişine eklenmesinin planlandığını bildirdi.

Eskiden sözlük ve imla kılavuzlarının baskısında kurşun dizginin çok zaman aldığını ve bu tip baskıların çok zor bir iş olduğunu anlatan Kaçalin, şöyle devam etti:

"İmla kılavuzları da sözlük dışında, sadece kelimelerin yazılışlarına cevap vermek için doğdu. Fakat günümüzde gelişen teknoloji ile elektronik sözlüğü, imla kılavuzunu basmak, düzeltmek problem değil. Dolayısıyla biz imla kılavuzunu çıkaralım elden düşsün, öndeki bilgiyi de sözlüğümüze koyalım, bir tek sözlüğümüz olsun diye düşünüyoruz."

"İmla kılavuzu artık miadını doldurmuş bir iştir"

Kaçalin, imla kılavuzunun bir anda değil, süreç içerisinde kaldırılmasının planlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir de imla kılavuzu dolayısıyla çocuklar kitaba el sürüyor, bu yönü de var. Kağıda el sürmek başka bir şey. Onun için şu aşamada bastık, bir süre de basacağız. Kitapla yüzleşmek imla kılavuzuyla oluyorsa, imla kılavuzu iyidir. Yoksa imla kılavuzu artık miadını doldurmuş bir iştir. O bilgi sözlükte oluyor."