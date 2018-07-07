İmar barışında 315 milyon lira toplandı

Vatandaşın devletle anlaşmazlığının ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasını hedefleyen imar barışına başvurular hız kesmeden devam ediyor.

Ödeme bedeli yapıların özellikleri ve metrekaresine göre yapılıyor

e-Devlet üzerinden müracaatlarını yapanların 31 Aralık 2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini yatırmaları gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bedelin, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendiğini söyledi.

Yapıların özellikleri ve metrekaresine göre hesaplanacak miktarlara da değinen Özhaseki, "Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek" dedi.

Toplanan 315 milyon lira kentsel dönüşüme harcanacak

Özhaseki, bu kapsamda bazı vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelini 31 Aralık'tan önce ödediğini belirtti.

"İmar barışı kapsamında yapılan başvurulardan, şu ana kadar 65 bin 361 yapının ödemesi alındı. Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 315 milyon lira hesabımızda toplandı. İmar barışı kapsamında topladığımız tüm parayı önümüzdeki yıldan itibaren kentsel dönüşümde kullanılmak üzere yüzde sıfır faizle belediyelere vereceğiz. Böylece her yıl 500 bin konutun yenilenmesi hedefimizi de gerçekleştirmiş olacağız."

Yapı sahipleri ödemelerini 31 Aralık'a kadar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne bağlı il muhasebe müdürlükleri ve ilçe mal müdürlükleri vezneleri ile Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yatırabilecek.

Kaynak: AA