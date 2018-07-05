Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ve son dönemde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İmar Barışı düzenlemesinde, başvurular 8 Haziran itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Bu kapsamda ilk 1 ayda düzenlemeye rekor başvuru yapıldı. Toplam başvuru sayısı 2 milyona ulaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İmar Barışı başvurularındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşımız devletiyle helalleşiyor.

İmar Barışı başvuruları 2 milyona ulaştı. pic.twitter.com/zrFLMe1cvb — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 5 Temmuz 2018

İmar Barışı başvuruları

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr "adresine veya e-Devlet mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor.

Söz konusu sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018. Başvuru yapıldıktan sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvurmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarıyla ilgili merak ettiği tüm bilgilere "imarbarisi.csb.gov.tr" sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: TRT Haber