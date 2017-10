ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Teşkilatlanma Başkanı Canbey, 14. İmam Hatipliler Kurultayında yaptığı konuşmada, "İmam Hatipli'nin sesi yükseldikçe Türkiye'nin sesi gürleşecektir." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğe samimiyetle ve dört elle sarılacaklarını belirterek, "İçeriden ve dışarıdan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sözümüzü samimiyetle söyleyeceğiz." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen 14. İmam Hatipliler Kurultayı, İzmir'in Çeşme ilçesinde başladı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Bekiroğlu, dünyada dengelerin yeniden oluştuğu 21. yüzyılda tarihi bir kurultaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Burada ortaya konacak fikirlerin, yapılan müzakerelerin, önerilerin kayıtlara geçeceğini anlatan Bekiroğlu, bunların mutlaka mecrasını bulacağını kaydetti.

İlk dönem imam hatip mezunlarının tüm zorluklara rağmen çığır açtığını, hayatın birçok alanında tutunup ülkenin bugününe damga vurduğunu dile getiren Bekiroğlu, "İnancımız odur ki öğrencilerimiz, bizim getirdiğimiz noktanın çok daha ilerisine bu davayı taşıyacak ve yeni bir medeniyetin kurucuları olarak geleceğimize yön verecektir." diye konuştu.

Samimiyet sayesinde ruhlarını ve aşklarını hem diri tuttuklarını hem de istikametlerini koruduklarını belirten Bekiroğlu, ortak buluşma noktalarının "içtenlik" ve "ihlas" olması gerektiğini vurguladı.

Hayatın, kişinin kendine, diğer insanlara, eşyalara ve Allah'a karşı ne derece samimi davranabildiğiyle ölçülüp anlam kazandığını ifade eden Bekiroğlu, hayatın her alanında samimiyetle hareket edenlerin kazanacağını söyledi.

Kurultayın 1. oturumunda ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu (sağda), ÖNDER Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Mustafa Canbey (solda), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten (sol 2) ve ÖNDER İzmir İl Başkanı Burhanettin Kansızoğlu (sağ2) konuşma yaptı.

Samimiyet teması

Bu yılki kurultayda "samimiyet" teması üzerinden hareket ettiklerini dile getiren Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"Hizmet yolunda samimiyetle yürüyen kişinin içi dışı birdir. Yapmacık tavırlardan, gösteriş kokan faaliyetlerden, unvanlardan, söylemlerden, tezahüratlardan uzak, sade ve içtendir. Samimiyeti şiar edinen sivil toplum gönüllüsü, günübirlik hesaplarla yola çıkmaz, ikbal kaygısıyla hizmetine gölge düşürmez. 'Olduğu gibi görünme ya da göründüğü gibi olma' mesuliyetini taşıyarak her şartta hasbi davranır. Resul-i Ekrem efendimiz 'Her şeyin Rabb'i olan Allah'ım, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl' diye dua ederdi. Zira Allah'a karşı duyulan samimiyet, insanlarla ilişkilere de sirayet etmektedir. Sağ elimizin verdiğinden sol elimiz haberdar değilse, yapıp ettiklerimiz çok daha bereketlenmiş olacaktır."

"İmam hatiplerde niteliğin artırılması samimi yaklaşımla yankı bulur"

Bekiroğlu, sivil toplum çalışmalarının samimiyet temeline dayanmasının şart olduğunu, toplumun kendisine gizli bir ajandayla ve art niyetle yaklaşan menfaat odaklı yapıları er geç fark edip ağır biçimde cezalandıracağını belirtti.

Samimiyetin gençlerin de kalbini fetheden bir anahtar olduğunu ifade eden Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"İmam hatip nesline ulaşmada samimiyetle planlanan çalışmaların önemi büyük olduğu gibi, onlara model olmada da samimiyetle yürüyen insanların değeri tartışılmaz. Eğitim sistemimizin sağlıklı biçimde ilerlemesi ve imam hatiplerde niteliğin artırılması samimi yaklaşımımızla yankı bulur. Gençlerin her türlü bağımlılıktan, zararlı alışkanlıktan, nevzuhur ve müfsit fikir akımından korunması, içtenlikli yaklaşımlarımızla sağlanabilir. Samimiyetle gençlere yol açan imam hatip mezunları, bu davanın dertlileri, medeniyetin kurucusu olacak gençleri her açıdan nitelikli yetiştirecek, akademiyi ve statik öğretim sistemlerini tabulaştıran değil hayata çok yönlü bakabilen, kültüre, sanata, spora ilgili ve ebedi hayata uzun vadeli yatırım yapan önderlere fırsat verecektir."

Bekiroğlu, aklıselim hareket eden, sağlam bilgi kaynaklarıyla beslenen, okuyan, düşünen, müzakere eden ve yüreğini ortaya koyan sivil toplum kuruluşunun emin adımlarla hedefine ulaşacağını vurguladı.

İslam dünyasının ifrat ve tefrit hastalığına düştüğü, alt kimlikler üzerinden mikro milliyetçiliklerin yayıldığı, küçücük farklılıklardan gerginlikler üretildiği bir dönemde ısrarla ve kararlı biçimde "kardeşlik" diyeceklerini dile getiren Bekiroğlu, "Tüm eksikliklerimize rağmen 'kardeşlik' diyeceğiz. Her türlü fitne fesada rağmen kardeşliğimize samimiyetle ve dört elle sarılacağız. İçerden ve dışardan kardeşliğimize kastedip bizi oyuna getirmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sözümüzü samimiyetle söyleyeceğiz." dedi.

Bekiroğlu, yapmacık hareketleri çocukların hissettiğini anlatarak, "Aldığımız bu emaneti bizden sonrakilere en iyi şekilde devretmek için gayret edeceğiz, bizi bir araya getiren bu derttir, bu hassasiyettir. Ama bunu en etkili şekilde sürdürmek için tam anlamıyla bütün benliğimizle ve bütün ilişkilerimizle samimi şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İmam hatiplerin sesi her zamankinden daha gür çıkıyor"

Derneğin Teşkilatlanma Başkanı Mustafa Canbey ise imam hatiplerin yıllarca varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Canbey, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yürüyüş sırasında sık sık önemli kırılmalar yaşanmış, okullarımızın kapılarına kilitler vurulmuş ama bu kutlu yürüyüş sabırla ve imanla yolundan hiç sapmadan devam etmiştir. Sık sık okullarımızın varlığına yönelik saldırılar düzenlenmiş ama her defasında milletimizin sahiplenmesiyle bu sıkıntılar bertaraf edilmiştir. 1958'de kurulan ÖNDER, bu zorlu yolculukta hak ihlalleri ve haksızlıklara karşı büyük mücadeleler vermiştir. Bu noktada, bu davaya büyük emeği geçen başkanlarımıza ve yıllarca bu davayı omuzlayan binlerce isimsiz kahramana teşekkür ediyorum. Ahirete göçmüş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."

İmam hatip liselerinin ününün Türkiye sınırlarını aştığını kaydeden Canbey, birçok ülke tarafından bu okulların model alındığını belirtti.

Canbey, imam hatiplerin sürekli devletinin, milletinin yanında olduğunu, buranın FETÖ'nün operasyon yapmak istediği kurumlar arasında yer aldığını anlatarak, "İmam hatiplerin sesi artık her zamankinden daha gür çıkmaktadır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. İmam hatiplinin sesi yükseldikçe Türkiye'nin sesi gürleşecektir." dedi.

Vali Erol Ayyıldız ise etkinliğin İzmir'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu, imam hatip mezunu olduğu için şükrettiğini söyledi.

Kurultaydan çıkacak sonuçların bir güneş gibi etrafını aydınlatacağına inandığını dile getiren Ayyıldız, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurultaya, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.