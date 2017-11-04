  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İmam baba oğlunun şehadet haberini cuma namazı öncesi aldı

İmam baba oğlunun şehadet haberini cuma namazı öncesi aldı

Diyarbakır'daki terör operasyonunda polis memuru Taşdemir'in şehit olduğu haberi, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir camide görevli imam babasına, cuma namazı öncesi verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Selçuk ilçesinde yaşayan şehidin babası İbrahim Taşdemir'e oğlunun şehadet haberi, imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.

Yaklaşık iki yıldır burada görev yapan Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti.

"Rabbimin hükmüne boyun eğdim"

Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın yüzyıllar boyunca hilal ve ezanı yücelttiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum."

Bu arada baba Taşdemir'in evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER