İmam baba oğlunun şehadet haberini cuma namazı öncesi aldı

Selçuk ilçesinde yaşayan şehidin babası İbrahim Taşdemir'e oğlunun şehadet haberi, imam olarak görev yaptığı İsabey Camisi'nde, cuma namazı öncesinde yetkililer tarafından verildi.

Yaklaşık iki yıldır burada görev yapan Taşdemir, cuma namazı çıkışında vatandaşların taziyelerini kabul etti.

"Rabbimin hükmüne boyun eğdim"

Baba Taşdemir, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadın yüzyıllar boyunca hilal ve ezanı yücelttiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum."

Bu arada baba Taşdemir'in evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.