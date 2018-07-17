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İllüzyonist Aref'ten ilk açıklama: Kısmi felç olabilirim

Kobra yılanı tarafından ısırılmasının ardından götürüldüğü Mısır Kahire'de tedavisi devam eden Aref Ghafouri, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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İllüzyonist Areften ilk açıklama: Kısmi felç olabilirim

İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, gösterilerinde kullandığı kobra yılanının sağ kolunu ısırması sonucu, tedavi için Mısır'a götürüldü.

Kahire'de tedavisi devam eden Aref, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden ses dosyası göndererek sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Ayaklarımı hareket ettiremiyorum, kısmi felç olabilirim"

Aref Ghafour sesli mesajında şunları söyledi;

"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir diyorlar. Gelmeseydin çok kötü olabilirdin diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim, yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler."

Kaynak: DHA

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