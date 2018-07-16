İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı

Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu.

Sağ elinin bilek üstünden ısırdı

Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi kobra cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Antalya Sağlık Müdürü bilgi aldı

Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi yapılan Aref Ghafouri için seferber olundu. Gözlem ve tahlillerde, yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi.

Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de hastaneye giderek hastanın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra Bakanlık yetkilileriyle görüştü. Dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişim başlatıldı. En yakın ihtimal Mısır görülürken, Bakanlığın getirteceği panzehirin Antalya'ya ulaşma süresinin 24 saati aşabileceğini göz önünde bulunduran Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmesini talep etti.

Mısır ile vize sorunu çözülmeye çalışılıyor

Bu arada her ihtimale karşı yoğun bakım ünitesine alınan Aref'in yakınları özel ambulans uçak aradı. Sabaha karşı İstanbul'da bulunan ambulans uçak Antalya'ya gitti.

Ancak Mısır'ın Türk vatandaşlarına vize uygulaması nedeniyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemedi. Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Panzehir Mısır'da bulundu

Aref Ghafouri'nin asistanı Yana Vinter, panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını aktardı.

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum."

"Kobra ile 30 saniye gösteri yapıyordu"

Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkarıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" dedi.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

Kaynak: DHA