İlkokul öğrencilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İlçe merkezindeki Mustafa Kemal İlkokulu öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla okulda oluşturdukları kumbarada biriktirdikleri bin 545 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Okul Müdürü Hacı Mehmet Özden ve öğrenciler, bankaya giderek bin 545 lirayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı. Öğrencilerden Yunus Burun ise okuldaki resim yarışmasında kazandığı 100 liralık birincilik ödülünü, Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak askerlerin yanında olduğunu gösterdi.

Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerine teşekkür eden Özden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahraman askerlere destek olmak istediklerini söyledi.

Öğrencilere vatan bilincinin aşılanması için anlamlı bir etkinlik olduğuna değinen Özden, şunları kaydetti:

"Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla okul olarak bir kampanya düzenledik. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından artırdıkları paraları, okulumuzda oluşturulan kumbaraya atarak bin 545 lira para topladı. Bunu da Mehmetçik Vakfı'na yatırmak üzere bankadayız. Ülkemizin bekası için yürütülen bu tür dayanışma etkinliklerine milletimizin destek vermesini umut ediyoruz. Ayrıca bir öğrencimiz resim yarışmasında kazanmış olduğu 100 lira ödülü gönüllü olarak Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Öğrencimize ben okulum adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum."

4. sınıf öğrencisi Yunus Burun ise "Resim yarışmasından kazandığım 100 lirayı ben de arkadaşlarım gibi Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Askerlerimize destek olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA