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İlkay Gündoğan'dan Balıkesir'e 28 milyon liralık yatırım

Balıkesir Büyekşehir Belediye Başkanı Uğur, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın, SGK binasını 28 milyon lira vererek satın aldığını belirtti.

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İlkay Gündoğandan Balıkesire 28 milyon liralık yatırım

Balıkesir Büyekşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası tarafından Balkonuk Center'de düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, kentle ilgili projelerde mutlaka esnafın da fikrini sorduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm projeleri kendi bütçesinden karşılamasının mümkün olmadığını, devletten önemli destek gördüklerini ifade eden Uğur, aynı zamanda yerel yönetim olarak da kaynak ürettiklerini belirtti.

"İşte böyle hemşehrilerimiz var"

Uğur, Saat Kulesi yanındaki SGK binasını 8,5 milyon lira vererek aldıklarını aktararak, "İhaleye çıktık. 'Kim aldı?' Balıkesirli hemşehrimiz olan İlkay Gündoğan aldı. 28 milyonu verdi. Kasamıza girdi para. İngiltere'de Manchester City'den aldığı transfer parasını bize gönderdi. İşte bizim böyle hemşehrilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Mahalle ligi düzenlediklerini ve bu kapsamda bin 200 mahalledeki çocukların aralarında maçlar yaptığını aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 11 bin öğrenci bu lige katıldı. Yine İlkay Gündoğan bizi davet etti ve 'Dortmunt'ta misafirimsiniz' dedi. Orada çocuklar maç seyretti, kenti gezdi. Bu sene mahalle liginde 20 bin 100 çocuk oynuyor. Bu sefer de 'İlkay Londra'da olduğu için Manchester City maçına sizi götüreceğiz' dedik. Balıkesir'in her alanına dokunmaya çalışıyoruz. İlkay geldi Balıkesir'e yatırım yaptı. 'Ne oldu?' Benim 'Çocuk Köyü'ne, Fırıntaş'a harcadığım para çıktı. İş bilenin kılıç kuşananın. Bu iş böyle. Devlet veriyor ama senin de bir kabiliyetin olması lazım. İstiyoruz ki Balıkesir'i vizyon şehir yapalım, köy olmaktan kurtulsun. Balıkesir daha aydınlık yarınlara doğru gidiyor. Sahip çıkarsanız Balıkesir kurtulur." AA

Etiketler: Manchester City, Balıkesir Büyekşehir Belediye Başkanı
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