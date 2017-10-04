İlk yüz nakli olan Acar'ın yargılandığı cinayet davasında karar

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar ile iki arkadaşının, Acar'ın akrabası Ramazan Kaya'yı "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuksuz yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti önceki duruşmada cumhuriyet savcısının Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız'ın beraatı yönünde verdiği mütalaya uyarak, Acar ve ile diğer iki sanığın beraatına hükmetti.

Olay

Manavgat ilçesinde 7 Ekim 2014'te meydana gelen olayda iddiaya göre, birlikte alkol alan Ramazan Kaya (33), Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde Kaya'nın otomobiliyle dolaşmaya çıkmıştı.

Aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki bidonda bulunan benzini dökerek otomobilini yakmak istemiş, bu sırada üzerine benzin dökülen Kaya, sigarasını yakmak isterken alev almıştı. Alevlerin söndürülmesinin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Uğur Acar, Numan Acar ve Hasan Yıldız hakkında, "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. AA