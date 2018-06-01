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İlk yerli sondaj gemisi Fatih, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TPAO'nun Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı "Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip Fatih, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

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İlk yerli sondaj gemisi Fatih, Çanakkale Boğazından geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, saat 12.45'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi, saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Antalya'ya giden gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Fatih", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği yeteneğine sahip.

Fatih sondaj gemisi, Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan yola çıkarak 29 Aralık 2017'de Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş, 31 Aralık 2017'de Kocaeli Dilovası'ndaki limana ulaşmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: sondaj gemisi, fatih
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