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"İlk oy hareketi" sordu genç vekil adayları cevapladı

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti’nin milletvekili aday listesinde genç isimler de yer aldı.

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&quot;İlk oy hareketi&quot; sordu genç vekil adayları cevapladı

Seçilme yaşının 18’e inmesiyle AK Parti milletvekili aday listelerinde gençlere yer verdi.

İlk oy hareketi, AK Parti’nin adaylarıyla tematik videolar çekti
Çeşitli başlıklar altında milletvekili adaylarına sorular yöneltilen videolarda sorulara genç adaylar içtenlikle cevap verdi.

Genç adaylara hangi diziyi izledikleri, dünya kupasını kimin alacağı ve neden AK Parti şeklinde sorular soruldu.

Vekil adayları kendilerine yöneltilen “Neden AK Parti’yi destekliyorsunuz?” sorusuna, AK Parti Amasya Milletvekili Adayı Buğra Şimşek, “Dünya 5’ten büyüktür dediği için. Birçok konuda dünyadaki sistemle alakalı muhalif duruşu sergileyen tek parti AK Parti” dedi.

Ankara Milletvekili Adayı Elif Rabia Toptancı ise AK Parti’yi Türkiye’deki mazlumların sesi olduğu için desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört özelliğinin sorulduğu soruya ise
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Rümeysa Kadak, ‘’Vizyon, cesaret, icraat ve dinamik’’ derken, Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı ise, "İhlas, çalışkanlık, dertli ve cesaret sahibi" dedi. 

İzmir Milletvekili Adayı Emre Cemil Ayvalı ise Erdoğan’ın dört özelliğinin karizma, çalışkanlık adanmışlık ve irade olduğunu söyledi. 

 









Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ilk oy hareketi, AK Parti
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