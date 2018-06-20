"İlk oy hareketi" sordu genç vekil adayları cevapladı

Seçilme yaşının 18’e inmesiyle AK Parti milletvekili aday listelerinde gençlere yer verdi.

İlk oy hareketi, AK Parti’nin adaylarıyla tematik videolar çekti

Çeşitli başlıklar altında milletvekili adaylarına sorular yöneltilen videolarda sorulara genç adaylar içtenlikle cevap verdi.

Genç adaylara hangi diziyi izledikleri, dünya kupasını kimin alacağı ve neden AK Parti şeklinde sorular soruldu.

Vekil adayları kendilerine yöneltilen “Neden AK Parti’yi destekliyorsunuz?” sorusuna, AK Parti Amasya Milletvekili Adayı Buğra Şimşek, “Dünya 5’ten büyüktür dediği için. Birçok konuda dünyadaki sistemle alakalı muhalif duruşu sergileyen tek parti AK Parti” dedi.

Ankara Milletvekili Adayı Elif Rabia Toptancı ise AK Parti’yi Türkiye’deki mazlumların sesi olduğu için desteklediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dört özelliğinin sorulduğu soruya ise

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Rümeysa Kadak, ‘’Vizyon, cesaret, icraat ve dinamik’’ derken, Konya Milletvekili Adayı Selman Özboyacı ise, "İhlas, çalışkanlık, dertli ve cesaret sahibi" dedi.

İzmir Milletvekili Adayı Emre Cemil Ayvalı ise Erdoğan’ın dört özelliğinin karizma, çalışkanlık adanmışlık ve irade olduğunu söyledi.

Gencin derdini genç anlar. Derdini söylemeyen de derman bulamaz. Dertler söylendi, sıra dermanını bulmada… #SordukSöylediler pic.twitter.com/jXeP3UW37u — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Boş zamanlarda ne yapar bu gençler? Hangi dizileri izler? "Aa ben de izliyorum bu diziyi" diyeceğinize eminiz. #SordukSöylediler pic.twitter.com/YdR2puEAbf — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Ankara’nın diyorum neresindensin? Aşağı Ayrancı – Yukarı Ayrancı? Yok inanmam kesin birinin yeğenisin! #SordukSöylediler pic.twitter.com/MkRxLto9mb — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Bana tuttuğun partiyi söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. AK Parti ise bir sebebi var… #SordukSöylediler pic.twitter.com/wGh66mfIK2 — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Gençler neden siyasete girer. Üstelik o kadar karşı çıkan varken. Herkesin kendine göre sebebi var. Duy da inanma… #SordukSöylediler pic.twitter.com/sHftnQ6uU3 — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Oyun mu oynuyoruz burada deyip ortamı germeyelim. Oyun oymayan genç mi olur? #SordukSöylediler pic.twitter.com/bUXRMnzshR — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Bize Recep Tayyip Erdoğan denilince aklına gelen dört özelliği sırala. Düşünmeden, hemen ama... #SordukSöylediler pic.twitter.com/689csN95x7 — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Siyasete girdik diye gençlikten istifa etmedik ya! Dünya Kupası varsa izlenir. Favorim ise… #SordukSöylediler pic.twitter.com/dzSi7WIjiu — İlk Oy Hareketi (@ilkoyhareketi) 18 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber