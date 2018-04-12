  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.1
    EURO 5.049
  • BIST 110100.7
    ALTIN 176.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İlk kez duyan minik Efe heyecandan ağladı

İlk kez duyan minik Efe heyecandan ağladı

Denizli'de doğuştan işitme engelli 5 yaşındaki Yiğit Efe Kavak, cihaz sayesinde ilk kez duymanın heyecanını yaşadı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İlk kez duyan minik Efe heyecandan ağladı

Ramazan ve Melek Kavak çiftinin işitme engelli olarak dünyaya gelen çocukları Yiğit Efe Kavak, İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimiyle Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördü.

Hastanede işitme testlerinden geçen çocuğa, hayırseverler tarafından alınan işitme cihazı takıldı. İlk kez işiten Yiğit Efe, heyecanlanıp ağladı.

Baba Kavak, oğlunun tedavisini maddi imkansızlıklardan dolayı yaptıramadığını söyledi.

Alınan işitme cihazıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Kavak, "Oğlum sesimizi duyunca çok sevindim. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Anne Kavak ise, çocuğunun durumuna çok üzüldüğünü, Yiğit Efe 5 yıl sonra ilk kez işitince mutluluk gözyaşları döktüklerini anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: işitme engelli, işitme cihazı, denizli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER