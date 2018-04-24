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Buradasınız : » » İlk karpuz hasadı Antalya'da başladı

İlk karpuz hasadı Antalya'da başladı

Yılda ortalama 450 bin ton karpuzun üretildiği Antalya'da hasat 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

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İlk karpuz hasadı Antalyada başladı

Ocak ayının ortalarında örtü altında ekilen karpuzlar, Nisan ayının 13'ünden itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasadın 30 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, Antalya'da yıllık karpuz üretiminin ortalama 450 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Üretici şu anda karpuzu kilogramı 2-2,5 liradan tüccarlara satıyor.

Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-10 kilogram arasında değişiyor.

Bir dekar seraya domates ekmenin maliyeti 3 bin lira. Karpuz ise yaklaşık 500 lira maliyetli. Domates, kabak, patlıcan gibi ürünlerin maliyeti de bir hayli yüksek. Karpuzun maliyeti ise hem düşük hem de üreticiye getirisi oldukça fazla.

Dikim işlemi ocakta, hasat işlemi nisanda başlıyor. Yani karpuzun yetişme süresi yaklaşık 3 ay.  

Türkiye'de ilk karpuz 13 Nisan gibi Antalya'da çıkıyor. Antalyalılar, Adana'dan bir ay kadar önce hasada başlıyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Karpuz, antalya
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