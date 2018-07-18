İlk hac kafilesi Medine'ye uğurlandı

İlk hac kafilesinin hareketi öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, yaklaşık 200 hacı adayının yanı sıra, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, hac yolculuğunun insan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yolculuk olduğunu dile getirerek, "2 milyon 200 bin müracaat içinden seçilerek kura ile 80 bin kişinin arasına girip o kutsal topraklara, kutsal yolculuğa çıkabilmiş olmak, Rabbimizin bir mazhariyeti ve lütfu. Allah sağlık ve afiyetle tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Dualarla uğurlandılar

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de, hacı adaylarından ülkemiz ve milletimiz için dua etmelerini istedi.

Tören sonunda 156 hacı adayı ve 6 görevli, kutsal topraklara gitmek için dualarla uğurlandı.

Ankara'dan ilk hacı kafilesi yola çıktı

Ankara'dan hacca gidecekler için Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğünce Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Türk milletinin hac ibadetini hassasiyetle yerine getirdiğini belirterek, "2 milyondan fazla insanımızın hacca gitmek için müracaat etmesi, 500 binden fazla insanımızın her yıl umreye gitmesi, o mübarek beldelere, Kabe-i Muazzama'ya ve Mescid-i Nebevi'ye duyduğu hasretten ve Cenabıhakk'a karşı gösterdiği saygıdan gelmektedir" dedi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci de, hac yolcularına hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, hacıların ibadetlerini kolaylıkla yapmaları için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Programın sonunda İl Müftü Vekili Ali Gülden, hacı adayları için dua etti. Bu sırada, hacı adaylarını uğurlamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı.

Kafileler, daha sonra Medine'ye hareket etti.

Kaynak: AA