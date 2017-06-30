İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teşkilatın amir ihtiyacını karşılamak üzere, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi'ne katılacak 950'si erkek, 50'si kadın olmak üzere, bin öğrenci adayının alımı için yapılan sınav sonuçları belli oldu.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan başlayarak yapıldı.

Asıl adayların sayısına göre, ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 oranında yedek aday belirlendi.

Adaylar, sınav sonuçlarını Akademi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, adaylara yazılı tebligatla gönderilmeyecek.

Eğitim takvimi ise daha sonra Akademi'nin internet sitesinden duyurulacak.