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İlk cemre havaya düştü

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.

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İlk cemre havaya düştü

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki bugün havaya düştü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve cemrenin düşmesiyle, meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Kırlarda da laleler çiçek açtı.

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart günü toprağa düşecek.

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