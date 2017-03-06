Ilgar Geçidi, sürücülerin kabusu olmaktan çıkıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan ve Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Ilgar Geçidi'ne tünel yapılacağını belirterek, "Geçit vermeyen Ilgar Geçidi'nin geçit verebilir hale gelmesi için tünele ihtiyaç vardı, onun projesini bitirdik, tünel artı beraberinde 41 kilometrelik bölünmüş yolun ihalesini yaptık ve inşallah ayın 11'inde oranın da temelini atıp vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Bakan Arslan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere, özel uçak ile geldiği Kars'taki Harakani Havalimanı'nda Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkan Vekili Yakup Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, çeşitli kurumların yöneticileri, AK Parti'liler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Digor ilçesine geçen Arslan, Digor Kaymakamlığını ve Digor Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Arslan, ziyarette İçişleri Bakanlığınca Digor Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilen Digor Kaymakamı Mustafa Güngör ile sohbet ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde halka hitap eden Arslan, Digor halkının her zaman kendilerini olumlu karşıladıklarını belirterek, ilçede ve Kars'ta yapılacak çeşitli projeleri anlattı.

Bakan Arslan 16 Nisan'daki halk oylamasına değinerek, "Önümüze bir süreç koyduk, dedik ki geçmişte bu ülke çift başlı yönetimden çok sıkıntılar çekti. Bunun faturasını da vatandaş olarak biz çektik. Biz gelecekte çift başlılık olmasın, ülke tek merkezden yönetilsin diye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Meclisten geçirip size getirdik, karar sizin. Ülkenin tek merkezden yönetilmesi daha güçlü hizmet edebilmemiz için lazım. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın en sağlıklı sistemi kurmaya çalışıyoruz." dedi.

"Derdimiz Erdoğan sonrası için çift başlılık olmasın"

Arslan, ülkede sağlıklı bir sistem kurulması adına çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Bu ülke tek merkezden yönetilsin. Bunu, birilerinin söylediği gibi Erdoğan için yapmıyoruz. Derdimiz Erdoğan sonrası için çift başlılık olmasın. Bu ülkede doğacak her kişi, her doğan için sağlıklı sistem kurulsun istiyoruz. Gençler de seçilebilsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede ulaşımın daha rahat şekilde sağlanabilmesi için bölünmüş yol ve sıcak asfalt çalışması yaptıklarını hatırlatan Arslan, “Kars'ın etrafındaki coğrafyaya daha hızlı erişebilmesi, ulaşabilmesi, ticareti güçlendirebilmesi için bölünmüş yollarla her yere erişmesi lazım. Bunun ilki bu yolun Digor üzerinden Tuzluca'ya dolayısıyla Iğdır’a Doğubayazıt’a, Van’a kadar gidebilmesiydi ve bu bölünmüş yolun sürecini başlattık ve burası sıcak asfalt olacak." diye konuştu.

Sürücülerin korkulu rüyası Ilgar Tüneli ile sona erecek

Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kars'ın kuzeyine gidince de Kars - Ardahan arası da bölünmüş yol oldu. Biz istiyoruz ki devamında da hareketlilik, canlılık olsun. O yüzden Aktaş Sınır Kapısı'nı canlandırmak için Mozeret Tüneli'nin temelini atmıştık, orası da bitiyor inşallah. Böylece Kars'ı Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a daha kolay erişilebilir hale getireceğiz. Ardahan-Posof arası yol çok kötü. Orada kış şartları nedeniyle de bazen eylülün ortasında kar düşmeye başlıyor ve 6-7 ay ciddi sıkıntı yaşanıyordu. Birde Ilgar Geçidi var. Geçit vermeyen Ilgar Geçidi'nin geçit verebilir hale gelmesi için tünele ihtiyaç vardı, onun projesini bitirdik, tünel artı beraberinde 41 kilometrelik bölünmüş yolun ihalesini yaptık ve inşallah ayın 11'inde oranın da temelini atıp vira bismillah diyeceğiz."

Arslan, Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasındaki 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda yer alan ve Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kışın yaşanan güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılacak tünel sayesinde Kars ve Ardahan'ın Gürcistan'a kolay ulaşabileceğini, komşu ülkeden gelen yük hareketinin de bölgeye canlılık getireceğini vurgulayarak, "Böylece bu coğrafyayı her yere kolay erişen, ulaşan coğrafya haline getireceğiz ki bu coğrafyada cazibe merkezleriyle canlanan ticaret ve ticaretten kaynaklanan ham madde, mamül madde etraftaki coğrafya pazarlarına çok daha kolay erişebilsin." ifadesini kullandı.

Miting sonrası Digor Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açan Arslan ardından, aynı ilçedeki Dağpınar Belde Belediyesi'ni ziyaret etti.