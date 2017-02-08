İl Jandarma Komutanlığına FETÖ operasyonu

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibatlı oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik operasyonda, aralarında subayların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları değerlendirilen İl Jandarma Komutanlığı personellerinden 3'ü daha önce meslekten ihraç edilmiş, 7 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda biri daha önce meslekten ihraç edilen birer yüzbaşı, üsteğmen ve uzman çavuş ile 2 astsubay yakalandı.

İkametlerinde bulunamayan firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.