İkramiyeyi çaldılar, "boşa harcıyordu" dediler

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekişilinde büyük ikramiyeyi kazandığı öne sürülen Murat Tokmak, arabasının bagajına bıraktığı 570 bin liranın çalındığını söyledi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı.

Tokmak, polise, bankadan arsa almak için 700 bin lira çektiğini, 130 bin liraya araba aldığını, kalan parayı da alacağı arsa sahibine vermek üzere bagaja bıraktığını ifade etti.

5 şüpheli gözaltına alındı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Tokmak'ın trafikte seyir halindeyken bir araç tarafından uzun süre takip edildiğini fark etti.

Aracın plakasından yola çıkan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen 373 bin 150 lira Tokmak'a teslim edildi.

"Parayı boşa harcıyordu, ders olsun istedik"

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde "ders vermek için" parayı çaldıklarını söyledi.

"Talihliyi uzun süredir takip ediyoruz. Çay, kahve içiyor 150-200 lira bahşiş bırakıyordu. Parayı boşa harcıyordu. Ona ders olsun istedik."

Kaynak: AA