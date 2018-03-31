  • 31 MART 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölündü. Araçta bulunan 1'i bebek 3 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Kaza, Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda meydana geldi. 

Nedim Çetinkaya yönetimindeki 46 KA 778 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 46 HM 200 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Çetinkaya'nın otomobili ikiye ayrıldı parçaları ise çevreye dağıldı.

Kazada, sürücü Çetinkaya ile otomobilde bulunan Nihan Güler ve 1 yaşındaki Pelin Su Yılmaz yaralandı.

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumu iyi.

Olay yerinden kaçan 46 HM 200 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA, DHA  

Etiketler: kaza, Kahramanmaraş
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