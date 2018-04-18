  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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İkiye ayrılan otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu, emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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İkiye ayrılan otomobilden hafif sıyrıklarla kurtuldular

Acıpayam'dan Denizli istikametine giden Namık Durmuş yönetimindeki otomobil, Serinhisar ilçesindeki kontrolsüz kavşakta Furkan Kesici'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Namık Durmuş'un kullandığı otomobilin ön kısmı çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Durmuş ile yanındaki arkadaşı Mustafa Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü Furkan Kesici kazadan yara almadan kurtuldu.

Durmuş, "Emniyet kemerlerimiz takılıydı. Bu nedenle araçtan sağ çıktık. Olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrollerimiz yapıldı. Kazadan yara almadığımız için hastaneye gitmedik" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: serinhisar, otomobil, kaza, denizli
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