İkinci 'Hero' vakası

15 Temmuz gecesinde Ankara Polatlı 58'inci Topçu Tugayı'nda yaşananlara ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine bugün devam edildi.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesinde görülen davada bir sanık yakını üzerinde Türkçesi "Kahraman" olan İngilizce ''HERO'' yazılı tişörtle duruşma salonuna girmek istedi.

Güvenlik güçleri bu kişiyi gözaltına aldı.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen kişi tişörtün üzerinde yazan ''HERO'' kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.

Gözaltına alınan Emirhan B. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin davada yargılanan sanık Gökhan Güçlü de üzerinde kahraman yazan tişört ile duruşmaya katılmış, bu olayın ardından ise sanıkların tek tip kıyafet giymesi gündeme gelmişti.