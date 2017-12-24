İki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı

OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 695 sayılı KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 bin 756 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

Bu kapsamda Danıştaydan 3, Sayıştaydan bir, Yargıtaydan 22, Başbakanlıktan 2, Diyanet İşleri Başkanlığından 341, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumundan bir, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 245, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 12, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir, TÜBİTAK'tan 45, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından bir, Sosyal Güvenlik Kurumundan 53, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 2, Dışişleri Bakanlığından 10, Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarından 8, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 8, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 8, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 19, İçişleri Bakanlığından 20, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Jandarma Genel Komutanlığından 350, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden 169, Kültür ve Turizm Bakanlığından 7, Maliye Bakanlığından 6, Gelir İdaresi Başkanlığından 2, Devlet Malzeme Ofisinden 2, Milli Eğitim Bakanlığından 392, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluştan 22, Genelkurmay Başkanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 155, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 155, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 327, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 8, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 8, Sağlık Bakanlığından 86, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 12, PTT'den 26 ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 155 olmak üzere 2 bin 756 kişi başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden ihraç edildi.

115 kişi görevine iade edildi

KHK'nın ilgili listesinde yer alan 115 kamu görevlisi ise daha önce görevlerinden uzaklaştırıldıkları ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı.

Bu kapsamda, 18'i Diyanet İşleri Başkanlığında, biri Hazine Müsteşarlığında, 40'ı Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, biri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, biri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, biri KOSGEB'te, 2'si Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, biri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, 3'ü Spor Genel Müdürlüğünde, biri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, biri İçişleri Bakanlığında, 2'si Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde, 7'si Jandarma Genel Komutanlığında, 33'ü Milli Eğitim Bakanlığında, biri Kara Kuvvetleri Komutanlığında, biri Hava Kuvvetleri Komutanlığında ve biri de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında olmak üzere 115 kişi görevlerine iade edildi.

22 emekli subayın rütbesi alındı

695 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 22'sinin rütbesi alındı.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 17, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 olmak üzere 22 emekli subayın rütbeleri söküldü, emekli kimlikleri iptal edildi.

17 kurum kapatıldı

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 7'si dernek, 7'si vakıf, 2'si gazete ve biri sağlık kuruluşu olmak üzere 17 kurum ve kuruluş kapatıldı.

Kapatılan kurumlar, Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği, Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu, Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği, Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği, Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği, Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği, Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı, Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı, Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı, Turgutlu Eğitim Vakfı, Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı, Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı, Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı, Akdeniz Gazetesi, Çınaraltı Gazetesi ve Özel İskenderun Kalp Merkezi olarak sıralandı.

Daha önce kapatılan Türk Genç İşadamları Vakfı ise 695 sayılı KHK ile yeniden açıldı. Vakfın kapatıldığı KHK hükümleri, söz konusu vakıf bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler, ilgisine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

6 öğrencinin ilişiği kesildi

8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı "Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun"a tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Bu kişiler hakkında 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesinin ilgili fıkralarının hükümleri uygulanacak. Gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak bu kişiler, söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

ASFAT A.Ş. kuruldu

Askeri fabrika ve tersanelerin faaliyetleri için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT AŞ) kuruldu.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK ile Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da değişikliğe gidildi.

Buna göre, şirket, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, üretim planlaması çerçevesinde genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek veya bunların ihtiyaçları için teklif verebilecek.

Bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek şirket, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlayacak.

ASFAT AŞ’de iş mevzuatına tabi personel istihdam edilecek. Şirkette yabancı personel de çalıştırılabilecek.

Şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak. Bu tutar askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, bu kaynakların yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Şeker Kurumu kapatıldı

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.

Anayasal düzene karşı suç işleyenlere tek tip kıyafet

OHAL kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tutulum giyecek.

Taşeron işçi düzenlemesi

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

Geçici personel kaldırıldı

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

Şehit çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik yok

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

MİT personeli yazılı başvuru ile istifa edebilecek

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

Danıştaya 16, Yargıtaya 100 yeni üye kadrosu

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

Danıştay mensuplarının sağlık giderleriyle ilgili düzenleme

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.

Yargıtay mensuplarının sağlık giderlerine ilişkin düzenleme

Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde, Yargıtay bütçesinden ödenecek.

Bakan yardımcılarına silah taşıma yetkisi

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 7. maddesinde yer alan silah taşımaya yetkili kişiler arasına "Bakan Yardımcıları" de ibaresi eklendi.

Ayrıca, güvenlik koruculuğu, en az bir dönem köy/mahalle muhtarlığı ya da belediye başkanlığı yaptıktan sonra görevleri sona erenlere, "yapılan soruşturma sonucu veya kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar hariç" olmak üzere, silah taşımaya devam edebilmeleri imkanı verildi.

Bu kişiler en fazla bir silah edinmek şartıyla ruhsat harçlarından da muaf tutulacak.

KHK ile Vakıfbank düzenlemesi

KHK ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.