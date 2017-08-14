  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » İki tonluk "Kral" 30 bin liradan satışta

İki tonluk "Kral" 30 bin liradan satışta

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 tonluk kurbanlık, 30 bin liradan satışa çıkarıldı.

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İki tonluk &quot;Kral&quot; 30 bin liradan satışta

Çorum'un Sungurlu ilçesinde özel olarak yetiştirilen ve "Kral" adı verilen 2 ton ağırlığındaki kurbanlık, 30 bin liradan satışa sunuldu.

İlçeye bağlı Çingiller köyünde besicilik yapan Tanju Kaleli tarafından yetiştirilen "simental" cinsi boğa, ağırlığıyla dikkati çekiyor. Büyük bir özenle bakılan ve "Kral" adı verilen boğanın ağırlığı Kurban Bayramı'na az bir süre kala 2 tona ulaştı.

Kaleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır beslediği boğayı, Kurban Bayramı öncesi görücüye çıkardığını belirterek, "Kral"ın Çorum'daki en büyük ve en ağır kurbanlık olduğunu iddia etti. Özel besi yöntemleri uygulayarak yetiştirdiği boğanın fiyatını 30 bin lira olarak belirdiğini kaydeden Kaleli, hayvanı alacak kişiye bir tane de koç hediye edeceğini vurguladı.

Her yıl kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Kaleli, "Ben 'Kral'ı 4-5 aylıkken aldım. Aldığım günden bu zamana kadar çok özel olarak ilgilendim. Çocuğum gibi baktım. Şu anda 2 ton ağırlığa ulaştı. Kral 3 senede toplam 150 düve verdi." dedi.

Gelecek yıl da Türkiye'nin en büyük kurbanlığını yetiştirmek istediğini anlatan Kaleli, "Yetiştirdiğim kurbanı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kurban edeceğim. Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kötü olaylardan korumaktadır. Devletimiz onun sayesinde büyümektedir. Onun için kurban kesmek bizleri çok mutlu edecek. Bu vesileyle reisimizi de köyümüze davet ediyorum." diye konuştu. 

Etiketler: kurbanlık, çorum, Sungurlu
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