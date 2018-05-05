İki PKK şüphelisi, Edirne'de Bulgaristan sınırındaki yasak bölgede yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın 2 kişiyi yakaladı.

Üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Türk vatandaşı Nusaybin doğumlu H.E olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen H.E ile Ç.Ö gözaltına alındı. Zanlılar Edirne Merkez Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartı hükümleriyle serbest kaldığı belirlenen Çekdar Ö. ve terör örgütü PKK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan Hasret E, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekdar Ö. savcılık ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hasret E. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA