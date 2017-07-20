  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Burdur'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Burdur'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Topbaş (42) idaresindeki 07 AEB 14 plakalı otomobil, Antalya-Burdur Karayolu'nun 56'ncı kilometresinde, karşı yönden gelen Abdullah Alçınkaya (26) yönetimindeki 32 EZ 100 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Topbaş ile 8 aylık hamile eşi Buket Topbaş (39), diğer otomobilin sürücüsü Alçınkaya ile Abdurrahman Ermez (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Topbaş çiftinin yaralanan 14 yaşındaki ikiz çocukları Deniz ile Umut Topbaş ise 112 acil servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: Burdur, trafik Kazası
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