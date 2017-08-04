  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Adem Sağlam yönetimindeki 48 YS 411 plakalı otomobil, Kavaklıdere-Yatağan karayolu Salkım mevkisinde, Sinan Kıroğlan idaresindeki 09 B 1510 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Duraniye Kıroğlan ile 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Derya Kıroğlan ve Yasemin Sağlam olay yerinde, Mertcan Kıroğlan ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sinan, Senem, Furkan Kıroğlan ile Adem, Yılmaz ve Abdullah Yiğit Sağlam Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yücelen Hastanesinde kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yatağan-Kavaklıdere karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı. AA

Etiketler: trafik Kazası, Muğla
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