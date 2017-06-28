İki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Zeynep Üçvet'in kullandığı 35 EB 3460 plakalı otomobil, Muğla-Denizli karayolunun Yaraş mevkisinde, Onur Uzunlar yönetimindeki 34 ST 3382 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Salih Toprak, Çınar Karagöz, Doğa Üçvet, Yağmur Karagöz, Sabiha Karagöz, Deniz Utku Üçvet, Can Etlalakuş, Ayşen Etlalakuş, Müzeyyen Özuysal, Gökhan Özçek yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Yücelen Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Muğla-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapandı.