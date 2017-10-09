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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıparmak Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde, Nimetullah D. idaresindeki 16 STR 18 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman Banbal yönetimindeki (40) 59 YB 519 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak kaldırıma savruldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Osman Banbal ve diğer aracın sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Banbal, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Nimetullah D. idaresindeki otomobilde bulunan 2 kişinin kaza yerinden kaçtığı ve polis ekiplerinin bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. 

Etiketler: bursa, osmangazi, kaza
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