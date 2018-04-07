İki kulağına takılan işitme cihazıyla ilk kez ses duydu

Doğduğu günden beri zihinsel engelli tedavisi gören Ali Keleş'in, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kulak, Burun ve Boğuz Hastalıkları Doktoru Ahmet Uluat'ın dikkati sayesinde zihinsel engelli değil, kulakları duymadığı için gelişmesinde sorun olduğu ortaya çıktı.

Hastanede yapılan testler sonucu her iki kulağına cihaz takılan Ali Keleş'in ilk defa ses duyduğunda verdiği tepki, ailesine ve hastane personeline duygusal anlar yaşattı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Her iki kulağına takılan cihazlarla yaşamaya başlayan Ali Keleş, yürümeye, kendi yemeğini yemeye, konuşmak için çabalamaya ve hızla iyileşmeye başladı.

Ali Keleş'in babası Nurettin Keleş, ''Biz 4 buçuk senedir zihinsel engelli zannediyorduk. Bütün hastaneleri gezdik. En son geçen hafta Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi'nde Ahmet Uluat doktorumuz duymadığına kanaat getirerek cihaz taktı. Allah razı olsun hastanemizden de doktorumuzdan da. Şu an duymaya başlayınca konuşması, yemesi, içmesi, hal ve hareketleri düzelmeye başladı. Doktorumuza teşekkür ederiz'' dedi.

Kulaklıkları takıldıktan sonra, babasının aldığı oyuncak traktörle oynayan Ali'nin mutluluğu, tüm ailede sevinçle karşılanıyor.

Kaynak: İHA