"İki kez oy kullandım" paylaşımını yapan kadın serbest bırakıldı

Belçika ve İzmir'de iki kez oy kullandığı iddia edilen ve hakkında Ankara ve İzmir'de soruşturma açılan kadın ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sandık başında çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yapılan "iki kez oy kullanmışsın" yorumuna "olsun o kadar" yanıtı veren Ş.E, İzmir'de gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirilen Ş.E, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yurt dışında yaşayan Ş.E. adlı kadının sosyal medyada Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında oy kullandığı yönündeki paylaşımı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kendini "şaka" diyerek savundu

Ş.E, ilk ifadesinde, sosyal medyada şaka amaçlı bir paylaşım yaptığını öne sürerek, iki kez oy kullanmasının mümkün olamayacağını söyleyerek kendini savunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kadının paylaşımı ile ilgili açıklama yapmış, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşıp mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan kadına suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Belçika'da yaşadığı belirtilen kadınla ilgili "Seçim Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatmış, hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA, İHA