İki kent için kuvvetli kar uyarısı

Akdeniz bölgesi ile Konya ve Karaman çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de başlayacak yağışlar zamanla bölge geneline yayılacak.

Antalya ve Mersin'in kıyı ile alçak kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Antalya ile Mersin'in iç ve yüksek kesimleri, Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatısında, Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı görülecek.

Vatandaşlardan meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.