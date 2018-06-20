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İki İranlı Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan 2 İran uyruklu yakalandı.

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İki İranlı Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı

Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, kıyıya yakın bölgede ağaç altına saklanmış 2 kişi fark etti.

Asayiş timleri, zanlıların İran uyruklu M.P. ve S.R. olduklarını tespit etti.

Bölgedeki aramada 2'şer can yeleği ve 2 kürek ile 1'er lastik bot ve hava pompası bulundu.

İranlılar, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yabancı uyrukluların ifadelerinde, Türkiye'ye turist olarak giriş yaptıklarını ve Yunanistan'a geçme hazırlığında olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yunan adaları, kaçak göçmen, iran uyruklu
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