İki ilde uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çalılıöz Mahallesi'nde bazı adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, E.A, M.Z, Ö.A, U.H, Y.G. ve Y.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

- Nevşehir

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda takibe alınan İran uyruklu S.A. ile Afganistan uyruklu N.M. ve A.Z'nin bulundukları araçta arama yapıldı.

Şüphelilerin üzerilerinde ve araçta 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılardan N.M. ve A.Z, "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı, S.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan bir istihbaratı değerlendiren polis, Ürgüp ilçesinde S.Y'nin aracında 3 gram, M.Y'nin aracında 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.AA