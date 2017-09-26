İki ilde uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesindeki sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Bafra'da 9, İstanbul'da 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 150 ecstasy, 48 gram sentetik cannobinoid, 3 paket esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta ve 1 hassas terazi ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.