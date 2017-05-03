İki ilde trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer Kutlu idaresindeki 35 HAN 81 plakalı minibüs, Beyşehir-Akseki karayolunun Üstünler mevkisinde karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile eşi Sevim Kutlu ve baldızı Münevver Kayabaşı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sevim Kutlu hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayabaşı ise ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde, çarpışan minibüsle otomobilin 4 metrelik yükseklikten düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Diril (21) yönetimindeki 34 TH 0419 plakalı bir tur şirketine ait minibüs, Serik ilçesi Gedik Kavşağı'nda, Ali Örtülü (31) idaresindeki 25 RA 807 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen her iki araç da yolun sağındaki 4 metrelik yükseklikten, alt kısımdaki otoparkta bulunan 34 PM 6934 plakalı otomobilin üstüne düştü.

Kazada, sürücülerden Örtülü olay yerinde hayatını kaybederken, Diril ile minibüste bulunan 2 tur rehberi ve 1 turist yaralandı. Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Diril'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ali Örtülü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.