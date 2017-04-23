İki ilde trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Sakarya'da kamyonetin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Recep Yılmaz idaresindeki 57 AL 705 plakalı kamyonet, Adapazarı ilçesi Evrenköy-Karapınar Mahallesi'nde, yaya Sena Erkal (14), Hatice (40) ve Hafize Aydemiroğlu'na (56) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Hatice Aydemiroğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sena Erkal ve Hafize Aydemiroğlu ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafize Aydemiroğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Kamyonet, Alandüzü Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulundu, sürücü burada gözaltına alındı.

Bursa

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobilin devrilen minibüse çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Saka (49) idaresindeki 16 FK 198 plakalı minibüs, Odunluk Mahallesi Odunluk Köprüsü'nde devrildi. Karşı yönden gelen Rahmi Sadık (38) yönetimindeki 41 R 9127 plakalı otomobil de duramayarak minibüse çarptı.

Minibüs sürücüsü Saka ile otomobildeki Suzan (28) ile çocukları Aslı (10) ve Ramazan Sadık (8) yaralandı.

Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, Saka'nın, yeni aldığı minibüsle evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından Dursun Saka'nın oğlu Mustafa Saka, olay yerine gelerek, babasının, minibüsü alması sonrası kalan 8 bin 500 lirayı koyduğu çantayı aradı. Aramalar sonucu bulunan çanta, polis ekiplerince Saka'ya teslim edildi.