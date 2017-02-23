İki ilde terör operasyonu: 4 tutuklama

Malatya ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütünün legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya ve İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA