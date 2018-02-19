İki ilde PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 17 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ağrı merkezi, Doğubayazıt ilçesi ile Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Diğer bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin İl Jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA