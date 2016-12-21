İki ilde FETÖ operasyonu: 19 tutuklama

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen tarafından kurdurulduğu belirtilen ve OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akyaka Vakfına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Karlov'u silahlı saldırıda bulunan Altıntaş'a "abi"lik yapan Süleyman E'nin kardeşi de bulunuyor

Tutuklananlar arasında, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulundaki FETÖ mensubu polis adaylarına "abi"lik yaptığı iddia edilen Süleyman E'nin kardeşi Mustafa E'nin de bulunduğu öğrenildi.

Bazı şüphelilerin, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı belirtildi.

Kocaeli

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 kişiden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6'sı kadın 18 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı.