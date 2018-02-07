  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İki hattında da ByLock tespit edilen sanığa hapis cezası

İki hattında da ByLock tespit edilen sanığa hapis cezası

Adana'da kullandığı iki telefon hattında da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" tespit edilen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İki hattında da ByLock tespit edilen sanığa hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Seyit Mehmet M. ve avukatı katıldı.

Seyit Mehmet M. savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek örgüte ait yurtlarda sadece hizmetli olarak çalıştığını söyledi.

ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını ileri süren sanık Seyit Mehmet M, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu tespitini nazara alarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, iki telefon hattında da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, bylock, Adana
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