İki hattında ByLock kullanan eski savcıya hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ihraç edilen Gaziantep cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Ali Mazhar Okumuş ile avukatı katıldı.

Sanık Okumuş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, ByLock kullanıldığı belirlenen GSM hatlarının sanığa ait olup olmadığını sordu.

Sanık Okumuş, belirtilen numaraların kendisine ait olduğunu ancak ByLock kullanmadığını yineledi.

Mahkeme savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını ve örgüt mensubu olduğu yönünde tanık beyanlarını dikkate alarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kaynak: AA