  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

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İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu illerinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

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İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu illerinde, bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün yurdun Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde görülen ve yer yer etkili olan sağanağın bu gece ve yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını ve kar erimeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. 

Etiketler: doğu, güneydoğu anadolu, kuvvetli yağış
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