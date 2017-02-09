  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İKÇÜ'ye yönelik FETÖ operasyonu

İKÇÜ'ye yönelik FETÖ operasyonu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesine (İKÇÜ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Tıp Fakültesi Dekanının da olduğu 8 akademisyen gözaltına alındı.

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İKÇÜye yönelik FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında İKÇÜ Tıp Fakültesinin mevcut dekanı Prof. Dr. M.A.M'nin de bulunduğu 8 akademisyen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüpheliden 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın beşinci oturumunda, davada tutuklu yargılanan 29 sanıktan 8'inin tahliyesine, 21 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelenmişti. AA

Etiketler: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, operayon, akademisyen, gözaltı
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