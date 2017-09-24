IKBY'nin referandum kararına tepki yağıyor

Tanrıdağı Türkçüler Derneği üyesi bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın düzenlemeyi planladığı referandumu protesto etti.

Güvenpark'ta toplanan dernek üyeleri, "Kerkük Türk'tür Türk Kalacak" sloganı attı.

Burada grup adına açıklama yapan Adem Özkılıç, yüzyıllardır Türk'ün toprağı ve Türk'ün Ortadoğu'daki kalbi olan Kerkük'ün, yıllardır uğradığı zulümlere rağmen dimdik ayakta kaldığını söyledi.

IKBY'nin er meydanında alamadığı Kerkük'ü masada almaya kalktığını ifade eden Özkılıç, referanduma engel olmaması durumunda bozulan toprak bütünlüğünün, bölgeye savaştan başka bir şey getirmeyeceğini kaydetti.

Özkılıç, Osmanlı devletinden bu yana Kerkük'deki Türk nüfusunun yüzde 90'dan aşağıya düşmediğini dile getirerek, "Musul ve Kerkük, Misak-ı Milli sınırlarımız içinde kalan ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görmediğimiz öz vatanımızdır. Bu toprakların korunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazifesidir. Türkiye, öz kardeşi için derhal harekete geçmeye ve bölgede Türk varlığını korumaya mecburdur." diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup Güvenpark'tan ayrıldı.

Kadıköy'de protesto

Kadıköy'de bir araya gelen vatandaşlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın yapmayı planladığı referanduma tepki gösterdi.

İskele Meydanı'nda, Kara Kalpaklılar Derneği öncülüğünde toplanan gruptakiler, taşıdıkları Türkmeneli bayraklarıyla Atatürk büstünün bulunduğu alana kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan Kara Kalpaklılar Derneği Başkanı Volkan Sancak, mevcut Irak hükümetinin IKBY'deki referanduma engel olmaması halinde, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasının bölgeye savaştan başka bir şey getirmeyeceğini belirtti.

Musul ve Kerkük'ün Misak-ı Milli sınırlarına dahil olduğunu söyleyen Sancak, bu şehirleri Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görmediklerini dile getirdi.

Sancak, Kerkük'ün dili, özü ve soyu itibarıyla Türk olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakların korunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve her bir Türk'ün görevidir. Türkiye Cumhuriyeti, yıllardır unuttuğu öz kardeşi için derhal harekete geçmeye ve bölgedeki Türk varlığını korumaya mecburdur." diye konuştu.

Gruptakiler, açıklamanın ardından protestoyu sonlandırdı.

İzmir ve Aydın'da protestolar

İzmir ve Aydın'da, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandum kararı protesto edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, ellerinde Türk, Azerbaycan ve Irak Türkmenlerinin bayraklarıyla, Karşıyaka İskelesi önünde toplanan bir grup, "Kerkük Türk'tür Türk kalacak", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Telafer Türk'tür Türk kalacak" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Tanrıdağ Türkçüler Derneği İzmir İl Temsilcisi Ahmet Tuğrul, referanduma karşı olduklarını belirterek, "Asırlardır Türk toprağı ve Türk'ün Ortadoğu'daki kalbi olan Kerkük, yıllardır uğradığı zulümlere rağmen dimdik ayakta kalmış, cehenneme dönen Irak coğrafyasında Türk'ün haykırışı olmuştur." dedi.

Tuğrul, Kerküklü Türkleri savaş ve silahla yıldıramayan Bölgesel Kürt Yönetiminin, er meydanında alamadığı toprakları masada almaya kalkıştığını söyleyerek, "Osmanlı Devleti'nden bu yana bölgedeki Türk nüfusu yüzde 90'nın altına hiç düşmediği halde Kerkük'te Türk'ten başka bir milletten söz etmek gaflettir. Mevcut Irak yönetimi eğer ki bu referanduma engel olmaz ise Irak'ın bozulan toprak bütünlüğü bölgeye savaştan başka bir şey getirmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Tuğrul, "Orası Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görmediğimiz öz vatanımızdır. Bu toprakların korunması Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve her Türk'ün vazifesidir." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Aydın'da oturma eylemi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de IKBY'nin tartışmalı referandum kararı protesto edildi.

Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanan grup "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Tanrıdağ Türkçüler Derneği Aydın İl Başkanı Mesut Yücedağ, Musul ve Kerkük'ün Misak-ı Milli sınırları içinde kaldığını, Türkiye Cumhuriyeti topraklarından ayrı görülmediğini kaydetti.

Grup bir süre oturma eylemi yaptı.