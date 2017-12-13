İİT Genel Sekreteri Useymin: Filistin'i tanımayan ülkeleri, tanımaya davetimizi yineliyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "İİT'nin şöyle bir duruşu var. BM'nin almış olduğu bütün kararlara saygı duymamız gerektiğini, işgalci İsrail güçlerinin Kudüs'ten uzak durması gerektiğini söylemekteyiz. Aynı zamanda bütün Müslümanların ve Hristiyanların gözünde çok kutsal olan topraklarımızın üzerindeki işgaller ve şiddetin durdurulması gerektiğini de söylemek için buradayız." dedi.

İİT Genel Sekreteri Useymin, "Filistin'i şimdiye kadar tanımayan ülkeleri, tanımaya davetimizi yineliyoruz." diye konuştu.