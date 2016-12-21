İhraç edilen FETÖ'cülere dava

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan, 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 139 sayfalık iddianamede, aralarında örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan, meslekten ihraç edilen Diş Hekimliği Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal, eski Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Karaca, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete, eski Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Sütçü, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Yılmaz'ın da bulunduğu 29 tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, 17-25 Aralık 2013'te emniyet ve yargıdaki üyelerini kullanarak hükümeti devirmeye yönelik eylemler gerçekleştiren örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mensuplarıyla 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulundukları, örgütün TSK, emniyet ve yargı içinde yapılaşabilmek amacıyla üniversiteleri kullandığı, bu kurumlarda gelişip yaygınlaşarak ülkeyi yöneten kadrolarda hakimiyet sağlamaya çalıştıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Tanık beyanları, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock", banka ve dernek kayıtları, hesap özetleri ile İKÇÜ Rektörlüğünün soruşturma kurullarının topladığı kanıt, ifadeler, arama tutanakları ve açık internet kaynaklarından elde edilen delillerden 29 sanığın örgüt üyesi olduklarının belirlendiği öne sürülen iddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve yöneticilerinin, kapatılan Bank Asya'ya para yatırmaları yönünde talimat verdiği, örgüt mensuplarının da bu talimatlara uygun hareket ettiği kaydedildi.

Hakan Şükür'ün Twitter mesajları iddianamede

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski milletvekili ve futbolcu Hakan Şükür'ün, Bank Asya'ya para yatırılması için sosyal medyadaki paylaşımlarına da yer verildi.

Örgütün sözde "İKÇÜ imamı" olduğu öne sürülen Adem Fidan'ın, "ByLock" programını yoğun şekilde kullandığı, örgüt mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet ve toplantılarda "Asım" kod ismiyle tanındığı belirtilen iddianamede, tanık ifadelerinde Fidan'ın İKÇÜ'de görevli akademisyen ve personel üzerinde etkili olduğu, baskı kurduğu, hükümet ile devlet aleyhine söylem ve çalışmalarda bulunduğuna değinildi.

Gülen'den "Alkol de alabilirsiniz, zina da yapabilirsiniz" talimatı

İddianamede, tanık olarak dinlenen H.O'nun, sanıklardan Mehmet Çete'nin bir sohbette, "Gülen'in bir şekilde metafizik olarak Hazreti Muhammed ile görüştüğü, sahabe olduğu kadar mehdi olduğu, örgütün İzmir'i başkent gördüğü, Gülen'in vasiyetinin öldükten sonra İzmir'e defnedilmek olduğu"nu söylediği yönünde ifade verdiği vurgulandı.

H.O.'nun, "Bu örgütün mason yapılanması gibi hareket ettiğini ve bu hızla yükselişlerine devam etmeleri halinde dünyaya hakimiyet kuracaklarını düşündüm. Örgüt mensubu kişilerin bu görevleri Allah rızası yolunda cihat için yaptıklarını birçok cemaat mensubundan duydum. Bununla ilgili olarak Gülen'in, 'Bu, bir cihat olduğu için alkol de alabilirsiniz hatta zina da yapabilirsiniz, nihai amaç burada deşifre olmamak. Cihatta zafere götüren yol mubahtır.' dediğini örgüt mensuplarından bizzat sohbetlerde duydum." şeklindeki beyanları da iddianamede yer aldı.

İddianamede, tanık H.O'nun Pensilvanya'ya giden Çete'nin, FETÖ elebaşı Gülen'den, "ABD'de doktorasını yapan öğrencilerin İKÇÜ'de değerlendirilmesi" talimatını alarak Türkiye'ye döndüğü yönünde ifade verdiği aktarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İKÇÜ'de görevli akademisyen ve çalışanlara yönelik 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüpheliden 40'ı yakalanmış, 29 zanlı tutuklanmıştı. AA