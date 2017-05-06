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İhraç edilen cumhuriyet savcısı gözaltına alındı

Malatya'da, HSYK tarafından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı gözaltına alındı.