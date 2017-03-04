İhraç edilen 9 akademisyen FETÖ'den tutuklandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve mesleklerinden ihraç edilen 9 akademisyen tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheliden işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9 eski akademisyen tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Mart'ta mesleklerinden ihraç edilen 15 akademisyeni gözaltına almıştı.